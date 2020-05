Chișinăul așteaptă oaspeți din partea Comisiei Economice Eurasiatice și din țările Uniunii Eurasiatice. Cu acest mesaj a venit președintele țării, Igor Dodon, la ședința Consiliului Economic Eurasiatic Superior. Șeful statului a propus ca în Moldova să fie organizate unele acțiuni ale țărilor Uniunii, precum evenimente de afaceri și forumuri eurasiatice.



„Considerăm că acest lucru va contribui la popularizarea activităților Uniunii Economice Eurasiatice în Moldova și la informarea mai amplă a cetățenilor și a oamenilor de afaceri din Moldova asupra proceselor de integrare eurasiatică.”, a declarat Igor Dodon.



În discursul său, președintele a anunțat că Republica Moldova intenționează să aprofundeze cooperarea cu Uniunea Economică Eurasiatică.



“Pentru noi prezintă un interes deosebit proiectele de cooperare în domeniul complexului agroindustrial, asigurarea securității alimentare a țărilor UEEA. Moldova are posibilitatea de a furniza produse sub formă proaspătă și prelucrată, al căror volum de producție în țările Uniunii Economice Eurasiatice încă nu satisface pe deplin nevoile cetățenilor lor. În acest scop, Moldova se poate ralia la proiecte din sectorul agricol nu numai prin livrări directe de produse pe piețele țărilor Uniunii, ci și prin crearea unor industrii comune, formarea lanțurilor de producție și comerț”, a precizat președintele.



Igor Dodon a mai adăugat că țara noastră este hotărâtă să încheie cu succes negocierile cu Banca Eurasiatică de Dezvoltare.



“Apreciez foarte mult negocierile începute în acest an privind aderarea Moldovei la Banca Eurasiatică de Dezvoltare, pe parcursul cărora au fost identificate domeniile potențiale de cooperare între Bancă și Republica Moldova. Este vorba despre complexul agroindustrial, infrastructura drumurilor, energetică, promovarea comerțului reciproc.”



Totodată, Igor Dodon s-a adresat șefilor de state membre ale Uniunii Economice Eurasiatice cu o propunere de a implica statele observatoare în implementarea programelor și proiectelor comune.