Молдавские власти уже направили письмо в Москву о возможности начала переговоров по кредитному соглашению. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику. Он выразил надежду на получение 200 млн. евро для покрытия бюджетного дефицита, который может вырасти до конца года до 20 млрд. леев. В то же время молдавские власти рассматривают и иные возможности для внешнего финансирования.



- Рассчитываем на макрофинансовую поддержку в размере 100 млн. евро, обещанную ЕС. Насколько мы поняли, первый транш - 50 млн. евро будет в июне-июле, второй – к концу года, если даже не в будущем году. Мы рассматриваем и внутренний рынок. Мы не отказались от идеи размещения евробондов, - уточнил Кику.



Напомним, что решением Конституционного суда 7 мая российский кредит был признан неконституционным, что сделало невозможным его получение. С соответствующим требованием выступили депутаты группы Канду.