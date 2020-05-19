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Правительство расширяет программу субсидирования процентных ставок для экономических агентов


Программа субвенцирования процентных ставок для экономических агентов будет расширена. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

- На будущей неделе мы предложим расширить эту программу. Мы говорили, что ограничим срок кредитов для фонда оплаты труда тремя месяцами, теперь мы увеличиваем его до шести, - заявил глава правительства.

До сих пор по данной программе было выделено 90 млн. леев.


Опубликовано: 13:29 19/05/2020

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