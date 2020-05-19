Программа субвенцирования процентных ставок для экономических агентов будет расширена. Об этом сообщил премьер Ион Кику.



- На будущей неделе мы предложим расширить эту программу. Мы говорили, что ограничим срок кредитов для фонда оплаты труда тремя месяцами, теперь мы увеличиваем его до шести, - заявил глава правительства.



До сих пор по данной программе было выделено 90 млн. леев.