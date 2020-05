Guvernul de la Chișinău a expediat vineri, 15 mai, o scrisoare către autoritățile ruse pentru a discuta despre renegocierea unui nou acord de finanțare. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu, în cadrul unei conferințe de presă.



Șeful Guvernului a anunțat că speră să obțină cele 200 de mln de euro de la ruși, pentru a acoperi deficitul bugetar, care în prezent este de peste 16 miliarde lei, dar ar putea crește până la 20 de miliarde. Totodată, autoritățile sunt în căutarea și a altor finanțări atât din exterior, cât și de pe piața internă.



“Contăm pe asistența macro-financiară anunțată de UE de 100 mln euro, care urmează să vină, din câte am înțeles, prima tranșă, 50 mln, în iunie-iulie, a doua tranșă, spre sfârșit de an, dacă nu anul viitor. Ne orientăm și la piața internă. Nu am renunțat la emiterea eurobondurilor”, a precizat Ion Chicu.



Precizăm că Republica Moldova a negociat cu Federația Rusă un acord de creditare în valoare de 200 mln euro, pe un termen de 10 ani cu o dobândă de 2%. Documentul a fost anulat de Curtea Constituțională, după o sesizare depusă de către deputații grupului Candu.