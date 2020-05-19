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Генпримар об эвакуации экономических агентов из подземных переходов: Это злостные неплательщики


Ни в одном другом европейском городе не найти настолько разрушенных подземных переходов, как в Кишиневе, и во многом в этом виноваты те, кто долгое время пользовались ими в коммерческих целях, не выплачивая налоги муниципалитету.

Об этом в ходе сегодняшнего заседания мунсовета заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, комментируя требование со стороны одной из фракций заслушать вице-примара Виктора Киронду в связи с распоряжением об эвакуации экономических агентов, работающих в подземном переходе на улице Алеку Руссо.

Чебан заявил, что не имеет ничего против этой инициативы, но при этом отметил, что когда примария взялась за ремонт подземных переходов, она столкнулась с беспрецедентным противостоянием со стороны тех, кто не платит налогов с осуществления ими коммерческой деятельности и довел эти объекты до ужасающего состояния.

– Я приглашаю всех вас посетить подземные переходы Кишинева, чтобы вы своими глазами увидели, в каком катастрофическом состоянии они находятся. Проведенный ранее аудит подтвердил, что муниципалитет недополучил от так называемых экономических агентов 16 миллионов леев. И нас интересует, почему до сих пор никто не наказывал тех, кто нарушал закон – не платил за аренду площадей, пересдавал их другим лицам. Я согласен на создание комиссии по этому вопросу. И не надо сейчас защищать торговцев, являющихся злостными неплательщиками и желающих сохранить свой статус-кво, – сказал столичный градоначальник.

Ион Чебан проинформировал мунсовет, что, согласно проведенному ранее аудиту, в вышеупомянутом подземном переходе имеются нарушения со стороны работающих там экономических агентов, которые служат основанием для расторжения контрактов с ними. Он также заявил, что сотрудники подразделения внутреннего аудита готовы представить мунсовету полный отчет по аудиту подземных переходов столицы.


Опубликовано: 12:33 19/05/2020

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