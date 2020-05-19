Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса
 

Лидеры стран ЕАЭС начали саммит в режиме видеоконференции


Лидеры стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана – начали заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, сообщает телеканал «МИР 24». Республика Молдова принимает участие в заседании, как страна со статусом наблюдателя при ЕАЭС.

Как ожидается, Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Проект предполагает 330 мер и механизмов дальнейшего развития интеграции. Реализация стратегии предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных актов ЕАЭС. После ее утверждения потребуется внести порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства стран «евразийской пятерки».

Всего в повестке заседания ВЕЭС 10 вопросов. Лидеры обсудят основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году и другие вопросы.



Опубликовано: 12:26 19/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в саммите ЕАЭС в качестве глав ...
  • Кремль: Важным событием заседания глав государств-членов ЕАЭС станет предос ...
  • Молдова примет участие в заседании высшего Евразийского экономического сове ...
  • Президент Молдовы принимает участие в заседании глав государств-членов ЕАЭС
  • 6 декабря Молдова примет участие в заседании Высшего совета Евразийского Эк ...







    • Все новости

    Президент Игорь Додон: Молдова намерена углублять сотрудничество с ЕАЭС
    Ион Кику: Мы направили письмо Российской Федерации для возможного начала переговоров по кредитному соглашению
    Ион Чебан: Сквер у театра им. М. Эминеску будет реабилитирован, “Арбат” переедет в другое место
    Правительство расширяет программу субсидирования процентных ставок для экономических агентов
    Генпримар об эвакуации экономических агентов из подземных переходов: Это злостные неплательщики
    Лидеры стран ЕАЭС начали саммит в режиме видеоконференции
    Богдан Цырдя: Про воскресный протест комбатантов
    ПСРМ обратилась в КС, чтобы выяснить, можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими
    Блогер: Майя Санду каждый месяц получала три конверта с деньгами от Филата и Шора
    Ион Кику: В мае 2020 года ежедневные потери госбюджета составляют 52 млн леев
    Богдан Цырдя: «На основании «фейка» хотят отстранить президента, чтобы сохранить аэропорт в руках Шора и Плахотнюка!»
    В центре столицы появилась выделенная полоса для общественного транспорта
    COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса
    Василий Боля: Состояние экономики после пандемии будет видно в конце года
    Ион Чебан: Переполненные остановки в пригородах говорят об острой нехватке транспорта
    Советник премьер-министра об управлении аэропортом: мышата неплохо потолстели и стали похожи на рождественских поросят
    Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года
    Правительство постановило: медработники, сотрудники МВД и минобороны будут получать надбавку к зарплате в размере 100%
    Срочно! В Молдове подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
    "Бедные" продавцы Центрального рынка приехали на протест на внедорожниках (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV