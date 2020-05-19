Лидеры стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана – начали заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, сообщает телеканал «МИР 24». Республика Молдова принимает участие в заседании, как страна со статусом наблюдателя при ЕАЭС.Как ожидается, Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Проект предполагает 330 мер и механизмов дальнейшего развития интеграции. Реализация стратегии предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных актов ЕАЭС. После ее утверждения потребуется внести порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства стран «евразийской пятерки».Всего в повестке заседания ВЕЭС 10 вопросов. Лидеры обсудят основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году и другие вопросы.