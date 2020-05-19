Авторский комментарий политолога, депутата от ПСРМ Богдана Цырди о протесте комбатантов, который состоялся в центре Кишинева в минувшее воскресенье. Материал был опубликован на официальном телеграмм-канале политолога.





"1. Пропустим, что заказчики протеста унизили вояк. Ведь протест состоялся в день ЛГБТ.



2. Игнорим и нелепые требования: 1. привести туалеты. 2. отставка всех и вся. 3. дайте денег.



3. Спишем на недоразумение ситуацию с гражданином, которого прогнали с трибуны за критику в адрес Шора (Тут вопросов нет- спонсоров нельзя критиковать!)



4. Нам интересен другой нюанс- финансовый. Телеграмм каналы писали об 1 млн евро на протест.



5. Пришли максимум 500 человек (вместе с СИБ, журналистами, лаутарами и тд).



6. Допустим дали каждому по 1000 лей. Еще 1000 лей на еду. Ну еще 1000 лет на транспорт. Итого 1.5 млн лей.



А где остальные 18 лямов?



7. Короче, митингующих опустили, а заказчиков из Тель Авива и Майями кинули на бабки.



8. По странному стечению обстоятельств, Ренато Гeоргиевич обзавелся давеча бронированным BMW Х5.



9. Мы не на что не намекаем, но все должно быть по справедливости.



Кто протестовал, того и бабки...".