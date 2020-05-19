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ПСРМ обратилась в КС, чтобы выяснить, можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими


Депутат от фракции ПСРМ Василий Боля обратился в Конституционный суд РМ с просьбой интерпретировать статьи Конституции для того, чтобы ответить на вопрос: можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими – в один и тот же день?

Депутат ПСРМ напомнил, что есть решение Конституционного суда от декабря 2015 года, которое гласит, что если не удается избрать правительство в последние 6 месяцев мандата президента, то глава государства может распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы.

Василий Боля уточнил, что фракция Партии социалистов обратилась в Конституционный суд, исходя из попыток некоторых политических сил дестабилизировать ситуацию и развязать политический кризис в стране.

- Конституционный суд по своим прерогативам является инстанцией, которая должна предлагать решения для урегулирования критических ситуаций, – завил Боля.


Опубликовано: 11:47 19/05/2020

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