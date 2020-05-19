Депутат от фракции ПСРМ Василий Боля обратился в Конституционный суд РМ с просьбой интерпретировать статьи Конституции для того, чтобы ответить на вопрос: можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими – в один и тот же день?



Депутат ПСРМ напомнил, что есть решение Конституционного суда от декабря 2015 года, которое гласит, что если не удается избрать правительство в последние 6 месяцев мандата президента, то глава государства может распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы.



Василий Боля уточнил, что фракция Партии социалистов обратилась в Конституционный суд, исходя из попыток некоторых политических сил дестабилизировать ситуацию и развязать политический кризис в стране.



- Конституционный суд по своим прерогативам является инстанцией, которая должна предлагать решения для урегулирования критических ситуаций, – завил Боля.