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Богдан Цырдя: «На основании «фейка» хотят отстранить президента, чтобы сохранить аэропорт в руках Шора и Плахотнюка!»


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди, размещенный на его канале в сети Телеграмм.

«Депутат Юрий Реницэ выложил видео, где Плахотнюк и Додон обсуждают некий загадочный кулек "с деньгами".

Речь о июньских переговорах.

Плахотнюк предлагает Игорю Николаевичу взять кулек. Но Игорь Николаевич кулек не берет.

Короче, Плахотнюк хотел подсунуть Додону денег, заснять на видео. Додон увильнул.

Подставить с деньгами не получилось. Решили подставить с фейковым видео. Ну, хоть что-то.

Но тут появляются вопросы к самому Реницэ.

1. Откуда видео? Сам снимал разговоры Додона и Плахотнюка?

2. Почему не обратился сразу в Генпрокуратуру? ГП ждет, но Реницэ не спешит идти!

3. А в чем суть, объясните, плиз? Денег мы не видим. Передачи денег -тоже. Мы видим беседу. И что?

4. А может суть в том, что Реницэ показал видео за час до пресс-конференции генпрокурора Стояногло про кражу миллиарда и уголовное дело на Плахотнюка? Чтобы перебить эту новость?

5. Или все же Реницу заставили выйти, зная, что сегодня премьер Ион Кику начнет процедуру банкротства аэропорта?

6. Нам ответ ясен. На основе фейка, хотят отстранить президента, чтобы сохранить аэропорт в руках Шора и Плахотнюка. А заодно, чтобы избежать экстрадиции и тюрьмы!

7. И последний вопрос. А когда Реницэ обратится в ГП и против Плахотнюка и Шора? Или они уже добропорядочные граждане?».


Опубликовано: 10:30 19/05/2020

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