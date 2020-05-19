

В центре молдавской столицы, на улице Пушкина, появилась выделенная полоса для движения общественного транспорта. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.



Выделенной полосой смогут пользоваться водители троллейбусов, автобусов, а также велосипедисты. Остальные участники дорожного движения смогут пересечь эту полосу только для того, чтобы свернуть или выехать с примыкающей к проезжей части территории.