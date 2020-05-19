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В центре столицы появилась выделенная полоса для общественного транспорта



В центре молдавской столицы, на улице Пушкина, появилась выделенная полоса для движения общественного транспорта. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

Выделенной полосой смогут пользоваться водители троллейбусов, автобусов, а также велосипедисты. Остальные участники дорожного движения смогут пересечь эту полосу только для того, чтобы свернуть или выехать с примыкающей к проезжей части территории.


Опубликовано: 10:23 19/05/2020

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