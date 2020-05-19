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COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса
 

COVID-19: 2508 пациентов полностью вылечились от коронавируса


По данным на утро 19 мая, в Молдове 2508 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, полностью вылечились. За последние сутки выписаны еще 83 человека.

Количество зараженных COVID-19 в стране составляет 6138 человек. 217 человек скончались. 256 находятся в тяжелом состоянии, а 19 подключены к аппаратам ИВЛ.


Опубликовано: 10:16 19/05/2020

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