По данным на утро 19 мая, в Молдове 2508 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, полностью вылечились. За последние сутки выписаны еще 83 человека.



Количество зараженных COVID-19 в стране составляет 6138 человек. 217 человек скончались. 256 находятся в тяжелом состоянии, а 19 подключены к аппаратам ИВЛ.