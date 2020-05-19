„Мы увидим цифры, официальная статистика сообщит в конце года, как мы справились с этим экономическим кризисом, но, безусловно, правительство продолжит работать, чтобы помочь экономическим агентам выйти из этой ситуации”. Об этом заявил депутат фракции Партии социалистов Василе Боля в ходе публичных дебатов „Результаты правительства спустя шесть месяцев после утверждения и два месяца чрезвычайной ситуации: плюсы и минусы”, организованных Информационным агентством IPN.



По словам депутата-социалиста, еще предстоит выяснить, будут ли реализованы прогнозы Международного валютного фонда, согласно которым снижение ВВП в Молдове достигнет примерно четырех процентных пунктов, а в крупнейших странах мира снижение ВВП составит семь-девять процентных пунктов.



В другом контексте Василе Боля заявил, что некоторые предложения, выдвинутые оппозицией, являются хорошими, они касаются экономических аспектов и помощи бизнесу со стороны государства, и они были включены в ряд решений, принятых Комиссией по чрезвычайным ситуациям.



Депутат отмечает, что пособия по безработице помогли более чем 11 тыс. обладателей патентов, а также государство предложило стать гарантом для выплаты процентов компаниям, которые берут кредиты для выплаты заработной платы работникам, которые остаются дома. Депутат считает, что такая мера призвана помочь предпринимателям, которые не хотят, чтобы сотрудники уходили. Также, по его словам, были предоставлены субсидии тем, кто в марте-апреле платил налоги за сотрудников, и им было возвращено 40-75% этих платежей.



Василий Боля добавил, что в основном предложения оппозиции для экономического сектора имели популистский характер и не могли быть реализованными, но, если бы они были реализованы, то имели бы катастрофический характер для экономики. Одним из таких предложений, по его словам, было то, что в экономике недостаточно денег, а для этого нужно дополнительно „напечатать” около 30 млрд. леев. Василий Боля считает, что если бы эта мера была внедрена, то выросла бы инфляция, а граждане „из бедных, стали бы еще беднее”. Таким образом, было принято решение о том, чтобы этот дефицит, создаваемый кризисом, был восполнен извне.



Депутат-социалист отметил также, что в период чрезвычайного положения из бюджета было использовано около 3,2 млрд. леев. Расходы пошли на укрепление системы здравоохранения и инфраструктурных проектов.