Жители пригородных населенных пунктов Сынжера, Бэчой, Гидигич, Тогатин и других остро ощущают нехватку общественного транспорта. На фотографиях, опубликованных генпримаром Кишинева Ионом Чебан, видно, что люди часами стоят на остановках в ожидании транспорта.



– Жители пригородов много лет ждали достаточного количества транспортных единиц, а после прекращения работы маршруток они вынуждены часами стоять на остановках или проходить пешком несколько километров, чтобы добраться до нужного транспорта. Сегодня важный день. На заседании МСК советники должны решить, принимают ли они предложение исполнительной власти о закупке в этом году 100 автобусов, сборке 30 троллейбусов и покупке 18 двухзвенных транспортных единиц, – отметил Чебан.



По его словам, на втором этапе должны быть приобретены 150 автобусов, 70 обычных троллейбусов, 20 двухзвенных троллейбусов.



– Люди выбирали советников не по политическим критериям, люди выбирали их для решения своих проблем, накопившихся за долгие годы, – заключил генпримар.