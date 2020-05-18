Советник премьер-министра по экономическим вопросам Олег Тофилат «обобщил» события, которые происходят вокруг кишиневского аэропорта. В социальных сетях он написал, что «мышата Avia Invest » самым бессовестным образом не платили Органу гражданской авиации почти два года». Он сообщил, что и теперь, «по старой привычке мышата попробовали наплевать на обязательства перед государством, но заметили, что это уже не проходит. Потому что сразу их счета были заблокированы. Потому что сейчас законом управляет пандемия, а не мышата. И так как денег на счетах не было – мышатам стало ясно, что следует процедура несостоятельности».



В то же время советник премьера отметил: после того как «Avia Invest» взяла в долг у физического лица- нерезидента, банк сделал паузу, чтобы оценить риски в части отмывания денег, «потому что займы в 1,7 млн. евро у физического лица в принципе считаются подозрительной операцией».



- Тем временем мышата неплохо потолстели, они стали похожи на рождественских поросят”, - подвел итог Тофилат.