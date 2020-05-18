



Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает политическую коррупцию, которую активно используют олигархические группировки для уничтожения парламентского большинства и смещения правительства в разгар пандемического кризиса. В ПСРМ считают причиной происходящего то, что генеральный прокурор всё ближе подбирается к реальным выгодополучателям от «кражи века», а правительство близко к возвращению людям аэропорта. Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе партии.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РМ

«Их задача просто увести внимание в сторону от заявлений генпрокурора, от главного события, происходящего сегодня в стране, также от расследования кражи миллиарда, от возвращения государству аэропорта. Пытаются просто создать какие-то другие информационные поводы, какие-то тухлые сенсации, чтобы ввести общество в заблуждение».



Социалисты отмечают, что последние нападки на парламентское большинство и правительство, в значительной степени, финансируются из денег украденного миллиарда беглыми олигархами из Майами и Израиля. Последние отстаивают сугубо личные интересы, при этом о последствиях для страны и народа совершенно не задумываются.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РМ

«Они могут определенными коррупционными усилиями, грязными играми свалить это правительство. Но они не обладают потенциалом назначить новый кабмин. Соответственно это абсолютно справедливо ведёт к досрочным парламентским выборам. ПСРМ не боится выборов, мы всегда готовы идти к избирателю. Но мы говорим о том, что сегодня это очень негативный сценарий для страны.

Наша пестрая оппозиция делает всё, чтобы навредить, но руководить они не смогут. Они спровоцируют досрочные выборы, за которые они же будут отвечать: и в парламент не пройдет ни группа Канду, ни группа Плахотнюка, ни группа Шора».



Трио лебедя, рака и щуки – так Батрынча охарактеризовал сотрудничество парламентской оппозиции: группы «Pro-Moldova» партии Шор и блока ACUM. Вице-спикер считает, что гражданам Республики Молдова будет любопытно посмотреть, как партии ПДС и ППДП будут сотрудничать с олигархическими группами в парламенте – в том числе для отставки правительства Иона Кику. Влад Батрынча добавил, что амбиции оппозиционных партий загнали их в цугцванг - положение, в котором любой ход ведет к ухудшению их позиций. Ведь даже если им удастся отправить в отставку правительство, они не смогут договориться о назначении нового. А это приведёт к досрочным парламентским выборам, и тогда многих знакомых лиц в парламенте мы не увидим.