



Водителя автомобиля Audi, спровоцировавшего минувшей ночью аварию в центре Кишинева, в которой погибли два человека, поместили под предварительный арест на 30 суток. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры. Подробнее о ДТП и мерах, которые могут быть приняты для борьбы с нарушителями правил дорожного движения, мы поговорили с главой отдела учета и анализа ДТП инспектората патрулирования Павлом Апостолом. Наша традиционная рубрика «Интервью дня».



1.Что именно произошло в ночь с субботы на воскресенье по версии следствия? В прессе сейчас много информации, связанной с этой аварией - хотим услышать официальную версию правоохранительных органов.



ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«В ночь с 16 на 17 мая примерно в 01.13 мин после полуночи произошло ДТП на перекрестке ул. Штефана чел Маре и Измаильской автомобиль марки AUDI, проехавший на красный свет, сначала ударил автомобиль марки TOYOTA, после этого влетел в автомобиль марки DACIA. В результате этого же ДТП два человека погибли и 4 человека получили различные травмы».



2.Можно ли точно сказать, кто является виновником аварии, и были ли у него ранее зарегистрированные нарушения ПДД?

ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«Давайте начнем с того, что виновность у нас определяет суд и уже суд решит, кто на самом деле является виновным в последней инстанции, потому что есть презумпция невиновности. Но в начальной версии, именно из-за того, что водитель проехал на красный свет, произошло ДТП. Если говорить какая история у этого водителя, который управлял AUDI, начиная с 2016 до 2020, в этот период он 6 раз был задокументирован за различные нарушения ПДД».



3.Хотим подробнее узнать о личности?

ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«Это молодой парень, ему 27 лет, как я уже сказал, ранее он раньше был на виду у полиции. Из-за того что в этот период за 4 года 6 раз нарушал правила ПДД. Другой информации об уголовной ответственности, или еще чего-нибудь другого нет».



4. Планирует ли полиция принять какие-то особые меры для предотвращения подобных аварий в будущем?

ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«Безусловно, полиция уже принимает меры не только из-за таких правонарушений, у нас есть и другие аварии, которые происходят из-за несоблюдения скоростного режима, из-за того, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Будут произведены профилактические рейды, в ходе которых будут выявляться такие водители, которые нарушают ПДД, и они будут привлечены к ответственности».



5. А как дорожная полиция сегодня борется со стритрейстерами?

ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«Первое нарушение, которое они делают, они не соблюдают тот скоростной режим, который должны соблюдать либо технические характеристики на некотором транспорте изменены. Были введены новые поправки в законодательство, которые позволяют нам привлекать их к ответственности за агрессивную езду, или за езду, когда они едут в колоннах, и за другие меры которые они могут допускать, когда управляют транспортным средством и мешают легально двигаться другим».



6. В последнее время в социальных сетях очень часто ведутся онлайн-трансляции автогонок по ночному городу. На видео видно как лихачи хвастаются данными спидометров своих авто. Осматривает ли полиция такие видео и принимает меры?

ПАВЕЛ АПОСТОЛ, ГЛАВА ОТДЕЛА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДТП

«Конечно, такие видео регистрируются, и начинается производство дел. Как вы понимаете, мы знаем только никнэйм этого человека, который ведет эту трансляцию, мы не видим ни номерного знака той машины, мы не можем на начальной стадии, исходя из этого видео, точно сказать, что это было сделано такого-то числа и в такое то время. Потому что человека можно привлечь к уголовной ответственности в течение года после того как совершил это правонарушение. Но эти случаи регистрируются, и после этого мы выявляем людей и привлекаем к ответственности».