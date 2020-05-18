



Начатые дорожные работы во всех секторах столицы должны быть завершены в кратчайшие сроки. Не допустить заморозки работ призвал профильные службы Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан. Эта и другие темы обсуждались на сегодняшнем заседании оперативных служб примарии. Подробнее в следующем сюжете.



Ион Чебан выразил негодование по поводу незавершенных дорожных работ по всему Кишиневу. Отметив, что претор каждого сектора должен нести ответственность за территорию, которая находится в его ведении. Улицы не должны выглядеть как строительные площадки на протяжении нескольких месяцев подряд.



ИОН ЧЕБАН, генеральный примар Кишинева

"Они копают, но оставляют так. После этого накрывают, но асфальт не кладут. С одной стороны, мы должны быть рады, что они проделали определенную работу, а с другой - ничего хорошего. Мы как сплошная стройка».



Генпримар распорядился, чтобы до пятницы каждый претор установил четкие сроки окончания работ в своём секторе. Так же на заседании обсудили и одну из главных проблем весны и лета – амброзию. Чебан попросил муниципальные службы активизироваться и в этом вопросе.



ИОН ЧЕБАН, генеральный примар Кишинева

«У нас должна быть не только карта амброзии, мы должны работать в этом направлении и вычищать город от сорняка. Повторю, наше дальнейшее сотрудничество зависит от вашего результата. Это не угроза, я просто хочу, чтобы вы знали, как должно выглядеть наше сотрудничество в дальнейшем»



Сергей Карп, директор МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “SPAȚII VERZI”

«Все под контролем, господин примар, мы работаем. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения цветения амброзии. Мы работаем в полную силу, но не можем покрыть всю территорию, потому что не вся амброзия готова к обработке».



Примар столицы также запросил отчет о ситуации на станции по очистке сточных вод в Цынцаренах. По словам вице-примара Илие Чебана строительные работы идут полным ходом. Продолжаются работы и на очистных сооружениях Кишинева. Директор «Apa Canal Кишинэу» Анатолий Ликий уточнил, что станцию ремонтируют 83 рабочих ​​в соответствии с новым обновленным планом.