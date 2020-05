Un grav accident săvârșit în noaptea de 16 spre 17 mai a zguduit opinia publică și capital per general. Doi oameni și-au pierdut viața iar alte patru persoane au ajuns la spital. Colac peste pupăză, cel care se presupune că se face vinovat de accident a scăpat cu viață. Ba mai mult, există voci care spun că a scăpat fără nici o trauma chiar. Ce s-a întâmplat de fapt, aflăm astăzi versiunea oficială a oamenilor legii. Am discutat cu Pavel Apostol, șeful Secției Evidență și Analiză a Accidentelor din cadrul INP.



Domnule Apostol. Ce s-a întâmplat exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit anchetatorilor? Presa are o mulțime de informații legate de acest accident - așa că vrem să auzim versiunea oficială a agențiilor de aplicare a legii. 01.08



În noaptea de 16 spre 17 mai la intersecția străzilor Bulevardul Cel Mare și Sfânt și strada Ismail s-a produs un accident rutier cu consecințe destul de grave, două persoane au decedat și alte patru au suferit diferite traumatisme. În rezultat conducătorul de model Audi ce se deplasa pe bulevardul Ștefan Cel Mare și Sfânt a traversat intersecția la culoarea roșie a semaforului și a tamponat un automobil ce se deplasa spre 31 august, în rezultat fiind proiectat în a treia unitate de transport care staționa la semafor regulamentar, un automobil de model Dacia, respectiv persoanele care au decedat sunt conducătorul Toyota și pasagerul acestuia



Este posibil să spunem exact cine este responsabil pentru accident? Am dori să aflăm mai multe despre vinovat. Are antecedente?



Ca să fie stabilită vinovăția urmează să fie efectuate mai multe activități în cadrul dosarului penal respectiv urmează să se pronunțe instanța de judecată fiindcă nu uităm de prezumpția nevinovăției, versiunea preliminară este cea că conducătorul mașinii de model Audi a trecut la culoarea roșie a semaforului respectiv au generat acest accident rutier



Conducătorul de model Audi în perioada anului 2016-2020 a fost atras de șase ori la răspundere contravențională pentru anumite încălcări în domeniul circulației rutiere.



Care este pedeapsa ce urmează a fi aplicată?



Cauza penală inițiată a fost în baza articolului 264 alineatul 5 adică încălcarea regulilor de circulației rutiere care au cauzat din imprudență decesul a două persoane care se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu anularea dreptului de a conduce autovehicule



Plănuiește poliția să ia măsuri speciale pentru prevenirea accidentelor similare în viitor? Sunt posibile inițiative legislative, de exemplu? Cum poliția rutieră luptă cu cei care săvârșesc raliuri?



Poliția va intensifica activitățile de depistare și documentare a conducătorilor auto care încalcă prevederile RCR și aici vom activa pe un panel mult mai larg fiindcă avem cazuri de prioritate a pietonilor, avem cazuri de ebrietate sau substanțe narcotice care la fel generează accidente rutiere cu consecințe grave. La nivel legislativ MAI urmează să intervină cu un proiect cu mai multe modificări și înăspriri referitor la sancțiuni pentru cazuri de depășire a limitei de viteză sau cazuri de stare de ebrietate la volan



Adesea pe rețelele de socializare, au loc transmisiuni online de curse de mașini în orașul de noapte. În videoclip, vitezomanii se laudă cu viteza atinsă. Cifrele pe care le fixează camerele video sunt clar mai mari decât cele acceptabile. Poliția inspectează astfel de filmulețe și ce măsuri se iau?



Poliția se auto sesisează, înregistrează materialul, ulterior urmează a fi desfășurate anumite activități în vederea stabilirii persoanei care se afla la volan în acel moment fiindcă pe rețele toți au nick-name-uri și respectiv să vedem când a fost comisă fapta contravențională având în vedere că termenul este de 1 an de zile, acumulând aceste probe persoanele sunt atrase la răspundere pentru încălcările care le-a admis în trafic.



Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația