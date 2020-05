Un grup de veterani ai războiului de pe Nistru și din Afganistan au organizat un protest duminică, 17 mai, în centrul capitalei. Este primul protest după ieșirea din starea de urgență. Premierul Ion Chicu a venit cu un comentarii la acest subiect.



ION CHICU, PRIM-MINISTRUL RM

Ceea ce am văzut ieri în piață nu este grija față de veterani, ați văzut și declarațiile pe care le fac unii reprezentanți, sunt revendicări politice, noi le înțelegem, dar dacă avem ca scop protejarea veteranilor, unica cale este cooperarea



Potrivit protestatarilor, toate guvernările le-au făcut tot felul de promisiuni, dar au rămas cei mai vulnerabili.



Prim-ministrul RM, Ion Chicu a explicat că cităm, ”Încă de la investirea actualului guvern, s-a acordat un suport și o susținere față de această categorie de populație.

ION CHICU, PRIM-MINISTRUL RM

Din prima zi de numire a acestui guvern am interacționat foarte activ cu reprezentanții Asociației Veteranilor. Eu personal m-am întâlnit de opt ori cu reprezentanții veteranilor. Am avut o listă întreagă de revendicări. Marea majoritate a lor care sunt realiste și pot fi implementate, deja au fost. Vă amintiți de majorarea de 3 ori de la 1 ianuarie a indemnizației pe care o primesc. Mai multe posibilități pentru tratarea veteranilor au fost oferite în acest an, suplimentări de plăți pentru văduvele celor căzuți.

Amintim că pe 2 martie Consiliul Național al Veteranilor de Război a organizat un protest amplu în Piața Marii Adunări Naționale. Imediat după aceasta, premierul Chicu a avut o întrevedere cu grupul de inițiativă și au stabilit acțiunile ulterioare în vederea susținerii acestora. În acest sens în cadrul Cancelariei de Stat a fost creat și un Birou special care se va ocupa de problemele veteranilor.