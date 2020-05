Să fie lumină, a spus profetul! De 8 ani locuitorii cartierului nou din satul Dobrogea au așteptat ca rețelele electrice să fie conectate la energie. Acum 6 luni primarul General de Chișinău, Ion Ceban le-a promis oamenilor să le rezolve problema și s-a ținut de cuvânt.



VICTORIA PARFENTIE, REPORTER, ACCENT TV

„ După ani buni de întuneric, locuitorii localității aflate la 19 km distanță de Chișinău, Dobrogea, nu își vor mai crește copiii la lumina lumânării și nu își vor mai încălzi apa la generatoare. Asta după ce în decembrie, Ion Ceban a solicitat autorităților de la Sîngera să responsabilizeze persoanele vinovate”.



ION CEBAN, PRIMAR GENERAL DE CHIȘINĂU

„ De câți ani nu ați avut energie? Din 2012. Opt ani fără lumină”.



VALERIU POPA, PRIMAR DE SÎNGERA

„ Vă mulțumesc din numele locuitorilor și din Dobrogea și din Sîngera și Revaca, pentru că noi mai avem cîteva proiecte pe care le facem în colaborare, printre care și proiectul de canalizare”.



Pe cele 300 de loturi de pământ, distribuite oamenilor la marginea satului, unii au început să-și ridice case. De ani buni spun ei, deși casele lor sunt la câțiva metri de linia de electricitate, rețelele nu au fost puse sub tensiune.



VERONICA GÎRLEAN, LOCUITOARE, satul DOBROGEA, mun.CHIȘINĂU

„ Am fost și am depus cerere la Primărie și am colectat semnături și avem și rezultatul”.



EFIMIA NICULIȚĂ, LOCUITOARE, satul DOBROGEA, mun. CHIȘINĂU

„ Chiar ne bucurăm mult că o să avem în sfârșit lumină pentru că, să crești copiii fără lumină, să îi speli, să îi hrănești, să nu ai un frigider, să faci repede mâncarea vara că se înăcrește, e foarte greu. Chiar le mulțumim foarte mult că în sfârșit au decis să ne dea energie electrică ”.



VICTOR VÎNTU, MANAGER AL REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE, ÎCS PREMIER ENERGY, CHIȘINĂU

„ La ziua de astăzi, rețelele sunt puse deja sub tensiune și în acest sens fiecare potențial consumator din acest cartier nou poate veni în oficiul comercial sau la distanță și depune solicitare pentru recepția avizului de racordare cu scop de încheiere ulterioară a contractului de furnizare a energiei electrice atât de mult așteptată”.



Curând vor fi date în exploatare și rețelele de apeduct și va fi construit gazoductul, în orașul Sângera. Acțiunile sunt inlcluse în proiectele municipale pe care Ion Ceban intenționează să le realizeze în scurt timp.



ION CEBAN, PRIMAR GENERAL DE CHIȘINĂU

Proiectele din Sîngera propriu-zis , din acele 6 guri, două urmează să fie date în exploatare și toată asistența din partea S.A Apă-Canal este făcută în acest sens, ca toate rețelele să fie racordate în cel mai scurt timp. Pe partea de gaz, proiectele sunt finalizate, au fost depuse în regim prioritar. Coordonate toate cu S.A Moldovagaz și sperăm că în cel mai scurt timp vor începe lucrările de construcție a gazoductului”.



Costul proiectului de electrificare a cartierului nou din satul Dobrogea, este estimat la 1,7 milioane de lei.