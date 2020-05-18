



Незаконно был обвинён и осуждён бизнесмен Вячеслав Платон. Он получил по сфальсифицированному делу 18 лет заключения за хищение средств из Banca de Economii. Об этом генпрокурор нашей страны Александр Стояногло заявил, касаясь расследования громкого преступления – кражи миллиарда из молдавских банков. Также Стояногло сообщил, что дело Платона заново рассмотрят в суде, чтобы выяснить, кто стоял за «этой фальсификацией».



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО - ГЕНПРОКУРОР

«Дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано. Обвинение основывалось на намеренно подмененных и неверно интерпретированных фактах, происходящих из обвинений, выдвигаемых Шором. Как следствие, гражданин Платон был осужден абсолютно незаконно и незаконно же отбывает наказание. На основании собранных улик, прокуратура инициирует пересмотр его дела».