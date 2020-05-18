



Бывший председатель ДПМ, беглый олигарх Владимир Плахотнюк является главным выгодополучателем «кражи века». Об этом заявил генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло, уточнив, что Плахотнюк при пособничестве Илана Шора получил 100 млн. долларов, на которые приобрел, в том числе, недвижимость в столице.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО - ГЕНПРОКУРОР

«Одним из главных выгодополучателей кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк. У нас есть неоспоримые доказательства, что именно гражданин Плахотнюк является бенефициаром денег, полученных в виде кредита в ВЕМ. Это было сделано при помощи «группы Шора», покрытые как следствие деньгами из Нацбанка. В общей сложности, он получил сумму свыше 100 млн. долларов США. Сумма была направлена на приобретение пакета акций одного из коммерческих банков, зданий страховой компании «Асито», Дома Моды и отеля «Националь». Также, деньги, изъятые из ВЕМ, использовались Плахотнюком или его компаниями в личных целях, в частности, для приобретения самолета, оплаты чартерных полетов Плахотнюка и его приближенных».



Генеральный прокурор уточнил, что с 2015 года было известно, что в краже миллиарда участвовали три группировки: Платона, Шора и Филата. Однако, по понятным причинам, замалчивалось причастность самой значимой группировки – группировки Плахотнюка. Генпрокурор уточнил, что теперь становится предельно ясно, почему отчеты Kroll не публиковались, добавив, что в отчете Kroll-2 содержалась информация о группе Плахотнюка, а следствие подтвердило ее непосредственную причастность к краже миллиарда. Прокуроры будут требовать оценки имущества и компаний, принадлежащих Плахотнюку.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО - ГЕНПРОКУРОР

«Исходя из вышесказанного, сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет издан приказ о возбуждении новых уголовных дел по 3 дополнительными статьями обвинения: организация преступной группы, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Сразу после того, как обвинение будет переведено на английский язык, оно будет направлено компетентным органам США, для того, чтобы Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Молдову и привлечен к ответственности».



Руководство Генпрокуратуры продолжает расследование и в отношении другого фигуранта и пособника Владимира Плахотнюка – еще одного беглого олигарха Илана Шора. Как подчеркнул генпрокурор страны, против Шора будет выдвинуто новое обвинение, потому что политик «активно участвовал в преступной организации, которая несет ответственность за кражу миллиарда – это группа Плахотнюка»