



Первый протест после снятия режима Чрезвычайного положения состоялся в минувшее воскресенье. Его провели ветераны конфликта на Днестре и ветераны войны в Афганистане в центре столицы. Глава правительства Ион Кику выступил с официальным комментарием по поводу акции протеста.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«То, что мы вчера видели на площади, не имеет ничего общего с заботой о ветеранах. Все слышали заявления, сделанные некоторыми представителями. Это политические декларации, мы их понимаем, но если цель – это защита ветеранов, то единственный путь – это путь сотрудничества».



Протестующие говорили о том, что все правительства страны лишь отделывались обещаниями по поводу нужд ветеранов, а до исполнения обещаний не доходило.



Премьер-министр Ион Кику напомнил, что «с момента утверждения действующего правительства, оно уделяло особое внимание этой категории населения и оказывало им поддержку».



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«С первого дня назначения этого правительства, мы очень активно сотрудничали с представителями Ассоциации ветеранов. Только я лично встречался 8 раз с представителями ветеранов. У нас был список их требований. Те требования, которые были реалистичными, большая их часть была исполнена. Вспомните, с 1 января, в 3 раза были повышены выплаты, которые вы ежемесячно получаете. В этом году было выделено больше возможностей для лечения ветеранов, а также больше дополнительных плат для вдов ветеранов».



Национальный совет ветеранов 2 марта организовал массовый протест на главной площади республики. Сразу после этого, Кику провел встречу с инициативной группой, и был определен план дальнейших действий в поддержку ветеранов. При Госканцелярии было создано специальное Бюро, которое занимается решением проблем ветеранов.