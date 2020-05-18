



Властям и медикам Молдовы удалось держать эпидемиологическую ситуацию под контролем, не доводя ее до критического уровня, как в других странах региона и мира. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику и уточнил, что этого удалось добиться благодаря тому, что в период режима чрезвычайного положения, правительство и местные власти сумели принять правильные меры, а население, в большей части, соблюдало их.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«РМ не допустила огромного распространения пандемии и её выхода из-под контроля. Статистика на сегодняшний день, в том числе и с иностранных сайтов, показывает, что ситуация в Молдове под контролем, вне зависимости от того, что говорят некоторые политики».



Кику особо отметил, что Молдове удалось не допустить блокирования системы здравоохранения, как в других странах, и пациенты получали необходимую срочную медицинскую помощь. В то же время, премьер с сожалением констатировал, что Молдове не удалось обойтись без жертв коронавируса нового типа, он выразил искренние соболезнования всем близким и родным скончавшихся от осложнений инфекции. Говоря о сроках снятия ограничительных мер, то, по словам Кику, большинство из них могут быть сняты уже с 1 июня. Это, в частности, касается рынков Кишинева и Бельц.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Есть некоторые ограничения, которые, мы надеемся, завершат свое действие 31 мая. Я имею в виду работу рынков в Кишиневе и Бельцах, деятельность сферы HoReCa. Есть определенные ограничения, срок действия которых продлен до 30 июня. Мы будем постоянно анализировать ситуацию и в случае, когда у нас появится возможность, мы эти запреты отменим раньше срока».



Руководство страны следит и за ситуацией в Европе, где создаются предпосылки для отмены ограничений, в том числе и из-за ухудшения экономической ситуации. Молдова рассматривает возможность, чтобы с 1 июня также отменить большинство ограничений, отметил глава правительства.



Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове был снят 15 мая, на следующий день чрезвычайное положение было введено в области здравоохранения до 30 июня.