



Государство запускает процедуру несостоятельности компании «Avia Invest». Компания взяла в концессию сроком на 49 лет Кишинёвский Международный аэропорт Причиной для запуска процедуры банкротства стали долги «Avia Invest» в размере 22 млн. леев и не выполненные инвестиционные обязательства. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику по итогам рабочего заседания с участием президента и спикера.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Государство объявляет начало процедуры несостоятельности в отношении этого экономического агента. У Молдовы нет денег платить за тех, кто пришел в 2013 году под видом инвестора. Поэтому, запрос на запуск процедуры несостоятельности, будет подан уже сегодня».



Кику уточнил, что признание несостоятельности компании «Avia Invest» будет означать расторжение контракта о концессии. Премьер напомнил, что в июле 2019 года правительство Майи Санду позволило реешелонировать долг концессионера в размере 118 млн. леев, хотя еще тогда можно было начать процедуру несостоятельности.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Мы, как правительство, продолжаем считать, что в 2013 году страна была ограблена и у нее был украден единственный аэропорт, продолжим идти по этому пути. Ответственное правительство именно так поступает, не реешелонирует долги, а защищает интересы государства».