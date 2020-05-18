



Электричество появилось в одном из кварталов села Добружа муниципия Кишинев. В течение 8 лет жителям приходилось жить без света. Полгода назад генеральный примар муниципия Ион Чебан пообещал решить эту проблему. Подробнее в следующем репортаже:



Виктория Парфентие, репортер ACCENT TV

«После многих лет в темноте жители населенного пункта Добруджа, расположенного в 19 км от Кишинева, перестанут воспитывать своих детей при свечах и нагревать воду в генераторах. Все благодаря вмешательству Иона Чебана, который попросил власти Сынжеры привлечь виновных к ответственности».



ИОН ЧЕБАН, генеральный примар Кишинева

«Сколько лет у вас не было света? С 2012 года. Восемь лет без света».



По словам местных жителей на окраине села десятки домов не были подключены к электричеству. И это не смотря на то, что их дома находятся в нескольких метрах от линии электропередачи.



ВЕРОНИКА ГЫРЛЕАН, жительница с. Добружа

«Мы обращались в мэрию, собирали подписи и получили результат».



Ефимия Никулица, жительница с. Добружа

«Мы очень рады, что у нас наконец-то будет свет, потому что воспитывать детей без света, купать их, кормить, не имея холодильника, становится все труднее. Мы очень благодарны за то, что муниципальные власти наконец решили дать нам свет».

Виктор Вынту, менеджер “Premier Energy “ , Кишинев

«Сегодня сети уже включены, и в этом отношении каждый потенциальный потребитель в этом новом районе может подать заявку на получение уведомления о подключении для последующего заключения договора на поставку электроэнергии, придя в офис или удаленно».



Но есть еще нерешенные проблемы. В самом селе Сынжера до сих пор нет ни газопровода, ни водопровода. Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан отметил что, в самые короткие сроки решится и этот вопрос. Необходимые действия уже включены в муниципальные проекты.



ИОН ЧЕБАН, генеральный примар Кишинева

«Из шести канализационных колодцев в Сынжере, два уже совсем скоро отремонтируют полностью. Благодаря помощи со стороны Apă-Canalа все сети подключат в кратчайшие сроки. А проект по строительству газопровода – завершен. Всё согласовано с Moldovagazом, и мы надеемся, что строительные работы начнутся в ближайшее время».



Валерий Попа, примар Сынжера

«Спасибо от имени жителей Добружи, Сынжеры и Реваки, потому что у нас есть несколько проектов, которые мы реализуем в сотрудничестве, в том числе проект канализации».



Проект предусматривал строительство линии электропередачи протяженностью 5,5 км и установку 2 трансформаторных станций. Стоимость работ составила 1 млн. 700 тыс. леев.