Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года
Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года. Также в кабмине не исключили, что этот срок может быть продлен еще на три месяца – в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
Также принято решение продлить срок сдачи финансовых отчетов за 2019 год. Теперь крайний срок– 30 июня 2020 года. Предполагается, что эти меры будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.
Также принято решение продлить срок сдачи финансовых отчетов за 2019 год. Теперь крайний срок– 30 июня 2020 года. Предполагается, что эти меры будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.
Опубликовано: 17:51 18/05/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: