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Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года


Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года. Также в кабмине не исключили, что этот срок может быть продлен еще на три месяца – в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Также принято решение продлить срок сдачи финансовых отчетов за 2019 год. Теперь крайний срок– 30 июня 2020 года. Предполагается, что эти меры будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.


Опубликовано: 17:51 18/05/2020

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