Правительство продлило мораторий на проведение государственных проверок до 30 июня 2020 года. Также в кабмине не исключили, что этот срок может быть продлен еще на три месяца – в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.



Также принято решение продлить срок сдачи финансовых отчетов за 2019 год. Теперь крайний срок– 30 июня 2020 года. Предполагается, что эти меры будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.