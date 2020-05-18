Медицинские работники, сотрудники Национального агентства общественного здоровья и учреждений, подведомственных МВД, минобороны и департаменту пенитенциарных учреждений, задействованных в борьбе с COVID-19, будут и в дальнейшем получать 100%-ную надбавку к зарплате. Решение об этом приняло правительство.



Положение о выплатах будет действовать до окончания срока чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Для сотрудников центров размещения пожилых людей надбавка равняется 50% Также кабмин принял решение о выплате единовременного пособия в 16 тысяч леев для медиков и других категориях сотрудников, заразившихся на рабочем месте.



Также степени инвалидности, которые истекают до 1 августа 2020 года будут продлены, и чтобы обеспечить пожилых людей, пенсии и социальные пособия будут выплачиваться и в дальнейшем на дому.