За минувшие сутки было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число инфицированных составило 6138.



Всего за последние 24 часа было обработано 508 тестов.



Число жертв опасной инфекции достигло 213 человек.