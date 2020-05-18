Срочно! В Молдове подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число инфицированных составило 6138.
Всего за последние 24 часа было обработано 508 тестов.
Число жертв опасной инфекции достигло 213 человек.
Всего за последние 24 часа было обработано 508 тестов.
Число жертв опасной инфекции достигло 213 человек.
Опубликовано: 17:07 18/05/2020
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