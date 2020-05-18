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Срочно! В Молдове подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом


За минувшие сутки было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число инфицированных составило 6138.

Всего за последние 24 часа было обработано 508 тестов.

Число жертв опасной инфекции достигло 213 человек.


Опубликовано: 17:07 18/05/2020

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