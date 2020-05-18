Сегодня в Кишиневе состоялся протест с требованием открыть Центральный рынок. Возобновить работу рынка пока не позволяет Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Решение мотивируется тем, что этот объект ежедневно посещают десятки тысяч людей, что может спровоцировать вспышку заболевания коронавирусом.



Утром к зданию примэрии пришла группа продавцов, работающих на Центральном рынке. Позже мимо них громко сигналя проехала колонна машин, в которых также были участники протеста.



Вот только большинство этих автомобилей не были похожи на машины людей, остро нуждающихся в средствах и страдающих из-за отсутствия работы в условиях закрытого рынка. Как свидетельствует видео, в колонне машин было немало недешевых внедорожников и седанов известных марок.



Стоит отметить, что к продавцам, протестовавшим у здания примэрии, вышел генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан. Он пообщался с ними, пояснил, почему нельзя торопиться с возобновлением работы рынка, и попросил не допускать манипулирования собой со стороны людей, ставящих личные интересы выше здоровья людей.



– Решение о возобновлении работы рынков в Кишиневе предстоит принять Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а примэрия Кишинева ему подчинится, – написал Чебан на своей странице в соцсети.



