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Концепция размещения уличной рекламы в Кишиневе будет опубликована на текущей неделе


Рекламные панно в столице не должны перекрывать собой целые улицы, загораживая собой также деревья и газоны, как это происходит сейчас.

Об этом в ходе оперативного заседания в примарии заявил генеральный примар Ион Чебан. Он заявил, что столица должна выглядеть эстетически приятно, а не быть похожей на Шанхай.

– Концепция размещения уличной рекламы в Кишиневе готова. Необходимо представить ее общественности, чтобы все знали, где и на каких условиях будет располагаться реклама на улицах, чтобы все знали “правила игры”. Здесь имеется в виду также и реклама на фасадах домов, – сказал столичный градоначальник.

Вице-примар Виктор Киронда рассказал, что вышеуказанная концепция будет опубликована в среду, 20 мая, а на четверг намечено заседание с представителями экономических агентов, работающих в сфере уличной рекламы.

Напомним, на прошлой неделе в Кишиневе возобновился снос незаконных строений и рекламных панно.


Опубликовано: 10:23 18/05/2020

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