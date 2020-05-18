Рекламные панно в столице не должны перекрывать собой целые улицы, загораживая собой также деревья и газоны, как это происходит сейчас.



Об этом в ходе оперативного заседания в примарии заявил генеральный примар Ион Чебан. Он заявил, что столица должна выглядеть эстетически приятно, а не быть похожей на Шанхай.



– Концепция размещения уличной рекламы в Кишиневе готова. Необходимо представить ее общественности, чтобы все знали, где и на каких условиях будет располагаться реклама на улицах, чтобы все знали “правила игры”. Здесь имеется в виду также и реклама на фасадах домов, – сказал столичный градоначальник.



Вице-примар Виктор Киронда рассказал, что вышеуказанная концепция будет опубликована в среду, 20 мая, а на четверг намечено заседание с представителями экономических агентов, работающих в сфере уличной рекламы.



Напомним, на прошлой неделе в Кишиневе возобновился снос незаконных строений и рекламных панно.