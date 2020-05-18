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Кишиневский зоопарк приятно удивит посетителей после снятия ограничений


На территории столичного зоопарка была обустроена новая зона и построены новые жилые помещения для двух медведей и 13 волков.

Об этом рассказал столичный градоначальник Ион Чебан, проинспектировавший накануне это учреждение.

Так, для медведей был обустроен просторный вольер. Там были высажены кусты, полоса хвойных деревьев, а также создан пруд. Переехали в новый, гораздо более просторный дом и волки.

После обновления у животных появилось больше пространства и растительности, лучшие условия для жизни, схожие с их природной средой обитания.

Также за те два месяца, в течение которых в зоопарке не было посетителей, здесь родилось несколько животных.

– Я рад, что работы по обустройству новой территории завершены. Мы намерены модернизировать зоопарк и дальше, – заверил глава города.


Опубликовано: 10:22 18/05/2020

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