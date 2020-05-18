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Ион Чебан: Необходимы большие штрафы за нарушение ПДД в столице


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил соболезнования семьям погибших в автомобильной аварии, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье в центре столицы.

Он призвал Министерство внутренних дел и правительство ввести более жесткие штрафы для тех, кто превышает скорость на дорогах и нарушает закон.

– Город – не место для автомобильных гонок, город – для людей. Правила, а также меры наказания в этом отношении должны быть строгими и жесткими и для всех одинаковыми, – отметил Ион Чебан.

Глава столицы предложил, чтобы представители рабочей группы, в которую входят чиновники из примэрии, а также из Министерства внутренних дел проанализировали ситуацию и нашли четкие решения, которые позволили бы сократить количество аварий на улицах Кишинева.

– Я прошу ответственных лиц из управления транспорта, а также вице-примаров Илие Чебан и Виктора Киронду взять под контроль эту проблему и предложить несколько решений, чтобы не позволять водителям ездить на больших скоростях. Я все же думаю, что большие штрафы были бы лучшим решением этой проблемы, – отметил Ион Чебан.

В то же время, градоначальник распорядился о том, чтобы ответственные лица управления транспорта вместе с коллегами из Министерства внутренних дел создали карту с указанием улиц, где происходит большинство аварий, а также выдвинули предложения для решения проблемы – установить ограничители скорости, умные светофоры, камеры видеонаблюдения или другие меры, которые помогут избежать опасности.


Опубликовано: 10:20 18/05/2020

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