Государство начнет процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest». Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику после еженедельного заседания с участием президента страны Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный.



По словам главы кабмина компания-концессионер аэропорта не выплатила долги в размере 22 млн. леев и не выполнила инвестиционные обязательства, указанные в контракте, подписанном в 2013 году.



- У Молдовы нет денег платить за тех, кто пришел в 2013 году под видом инвестора. Несостоятельность будет означать расторжение контракта о концессии согласно ст. 26(1)”, - уточнил премьер.



Ион Кику напомнил, что в июле 2019 года правительство Майи Санду позволило реешелонировать долг в размере 118 млн. леев, хотя еще тогда можно было начать процедуру несостоятельности.



- Ответственное правительство не реешелонирует долги, а защищает интересы государства, - сказал Кику.



Президент Игорь Додон неоднократно заявлял, что Кишиневский аэропорт будет возвращен в собственность государства, а те, кто подписал контракт о концессии с нарушениями законодательства, должен быть привлечен к ответственности.