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Государство начнет процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest»


Государство начнет процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest». Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику после еженедельного заседания с участием президента страны Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный.

По словам главы кабмина компания-концессионер аэропорта не выплатила долги в размере 22 млн. леев и не выполнила инвестиционные обязательства, указанные в контракте, подписанном в 2013 году.

- У Молдовы нет денег платить за тех, кто пришел в 2013 году под видом инвестора. Несостоятельность будет означать расторжение контракта о концессии согласно ст. 26(1)”, - уточнил премьер.

Ион Кику напомнил, что в июле 2019 года правительство Майи Санду позволило реешелонировать долг в размере 118 млн. леев, хотя еще тогда можно было начать процедуру несостоятельности.

- Ответственное правительство не реешелонирует долги, а защищает интересы государства, - сказал Кику.

Президент Игорь Додон неоднократно заявлял, что Кишиневский аэропорт будет возвращен в собственность государства, а те, кто подписал контракт о концессии с нарушениями законодательства, должен быть привлечен к ответственности.


Опубликовано: 10:16 18/05/2020

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