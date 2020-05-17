Организаторы протеста не обеспечили участников биотуалетами, в результате чего многие из протестующих справляли физиологическую нужду где придется.



В сети появилось видео, на котором видно, как некоторые из них оправляются прямо у Кафедрального собора в центре столицы.



Напомним, что ранее в СМИ появились кадры того, как участники акции протеста употребляют алкоголь. В протесте приняли участие около 150 человек.



