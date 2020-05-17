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Центр столицы превратился сегодня в большой общественный туалет (ВИДЕО)


Организаторы протеста не обеспечили участников биотуалетами, в результате чего многие из протестующих справляли физиологическую нужду где придется.

В сети появилось видео, на котором видно, как некоторые из них оправляются прямо у Кафедрального собора в центре столицы.

Напомним, что ранее в СМИ появились кадры того, как участники акции протеста употребляют алкоголь. В протесте приняли участие около 150 человек.



Опубликовано: 16:21 17/05/2020

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