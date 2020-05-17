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Страшное ДТП в центре столицы (ВИДЕО 18+)


Минувшей ночью в центре столицы произошло страшное ДТП. Инцидент произошел в 01.30 на пересечении бульвара Штефан чел Маре и Измайловской. Сообщается, что столкнулись четыре автомобиля, один из которых принадлежал службе такси.

Водитель и пассажир такси, который являлся сотрудником пенитенциарного учреждения Прункул, погибли на месте. Остальным участникам аварии была оказана медицинская помощь.

Виновник ДТП - водитель автомобиля Audi, а также его пассажиры, выжили и госпитализированы с тяжелыми травмами.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Момент столкновения попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Внимание! Просмотр видео несовершеннолетними лицами, а также людьми с неустойчивой психикой, не рекомендуется!









Опубликовано: 14:44 17/05/2020

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