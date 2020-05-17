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ЦЕНЗУРА! Выступающего лишили слова за критику Илана Шора (ВИДЕО)


Протестующего в центре столицы прервали во время выступления, когда он начал критиковать главного обвиняемого в деле о похищении миллиарда из банковской системы Илана Шора.

- Шор, если ты такой правильный, каким хочешь казаться, и не сделал ничего плохого стране, почему ты в Израиле, а не здесь? Здесь, чтобы показать, что никого не боишься. А ты поехал туда, и оттуда выступаешь с заявлениями. Наши соотечественники работают в Израиле и помогают стране подняться. А ты сделал все, чтобы она упала. Позор! - скандировал выступающий.

В этот момент ему сделали знак прервать речь и покинуть сцену.



Опубликовано: 14:22 17/05/2020

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