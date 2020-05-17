Протестующего в центре столицы прервали во время выступления, когда он начал критиковать главного обвиняемого в деле о похищении миллиарда из банковской системы Илана Шора.- Шор, если ты такой правильный, каким хочешь казаться, и не сделал ничего плохого стране, почему ты в Израиле, а не здесь? Здесь, чтобы показать, что никого не боишься. А ты поехал туда, и оттуда выступаешь с заявлениями. Наши соотечественники работают в Израиле и помогают стране подняться. А ты сделал все, чтобы она упала. Позор! - скандировал выступающий.В этот момент ему сделали знак прервать речь и покинуть сцену.