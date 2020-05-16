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COVID-19: 189 новых случаев инфицирования


За последние 24 часа в Молдове было обработано 1429 тестов, из которых подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 5934 человека.

Сегодня зарегистрировано 3 смерти от COVID-19: скончались две женщины в возрасте 64 и 77 лет и мужчина 67 лет. Стоит отметить, что полностью вылечились 2344 человека.


Опубликовано: 19:13 16/05/2020

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