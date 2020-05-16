Ассоциация ветеранов выступила с пояснениями насчёт протеста ветеранов, который запланировали провести 17 мая в центре Кишинёва. Об этом сообщается на сайте Союза офицеров, передает aif.md.



В частности, на странице ведомства говорится о том, что мнение группы, собирающейся на протест, не отражает мнение всех ассоциаций ветеранов. Проведение акции не обсуждалось с главами ассоциаций, что говорит о наличии определённого политического интереса.



По мнению членов ассоциации, имеющиеся проблемы “необходимо решать не во время акций протеста на ПВНС, а за столом переговоров”.



Обращаемся к ветеранам со всей страны. Не реагируйте на провокации, которые политизируют деятельность ассоциаций ветеранов. Просим членов ассоциаций по всей стране не подвергать себя риску во время пандемии и оставаться дома, – сообщается на странице ведомства.



Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове действует запрет на проведение массовых мероприятий.