Ассоциация ветеранов: Мы не поддерживаем идею протеста и призываем всех не подвергаться рискам ради чьих-то интересов!
Ассоциация ветеранов выступила с пояснениями насчёт протеста ветеранов, который запланировали провести 17 мая в центре Кишинёва. Об этом сообщается на сайте Союза офицеров, передает aif.md.
В частности, на странице ведомства говорится о том, что мнение группы, собирающейся на протест, не отражает мнение всех ассоциаций ветеранов. Проведение акции не обсуждалось с главами ассоциаций, что говорит о наличии определённого политического интереса.
По мнению членов ассоциации, имеющиеся проблемы “необходимо решать не во время акций протеста на ПВНС, а за столом переговоров”.
Обращаемся к ветеранам со всей страны. Не реагируйте на провокации, которые политизируют деятельность ассоциаций ветеранов. Просим членов ассоциаций по всей стране не подвергать себя риску во время пандемии и оставаться дома, – сообщается на странице ведомства.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове действует запрет на проведение массовых мероприятий.
В частности, на странице ведомства говорится о том, что мнение группы, собирающейся на протест, не отражает мнение всех ассоциаций ветеранов. Проведение акции не обсуждалось с главами ассоциаций, что говорит о наличии определённого политического интереса.
По мнению членов ассоциации, имеющиеся проблемы “необходимо решать не во время акций протеста на ПВНС, а за столом переговоров”.
Обращаемся к ветеранам со всей страны. Не реагируйте на провокации, которые политизируют деятельность ассоциаций ветеранов. Просим членов ассоциаций по всей стране не подвергать себя риску во время пандемии и оставаться дома, – сообщается на странице ведомства.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Опубликовано: 19:05 16/05/2020
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