Влад Батрынча: Ни один местный советник не покинул Партию социалистов
Депутат ПСРМ Влад Батрынча обвиняет один из телеканалов и партию «Шор» в манипуляции и фальсификации новостей.
На своей странице в социальной сети парламентарий написал, что «Шор не только вор миллиардов, который сбежал от законного наказания, но еще и обманщик, как и его партия.
В четверг была распространена ЛОЖЬ о якобы вступлении в эту партии нескольких советников из Холошницы и Сорок.
Местные избранники из Хорошницы в тот же день опровергли эту информацию. Сегодня партия «Шор» похитителя миллиардов выпустил новую ложь о «разочарованных социалистах», которую распространяют СМИ.
Повторяем, ни один местный советник ПСРМ не покинул партию. Те, кого купил вор Шор на краденные деньги – это советник от движения «Forța Nouă».
В то же время депутат обращает внимание, что лживые новости Шора продвигаются одним из телеканалов.
– Призываем СМИ проверять распространяемую инфомрацию. Чтобы облегчить эту миссию, предоставляем журналистам линк на страницу cec.md, где черным по белому написано, кто является советником ПСРМ в селе Холошница, – написал Батрынча.
Депутат прикрепил к сообщению и официальный документ, который легко можно найти на сайте Центризбиркома. В нем указано, что трое советников, заявляющих, что состояли в ПСРМ, на самом деле входили в список движения „Forţa Nouă”.
Речь идет о Георге Быличе, Викторе Гросу и Виталие Ротаре. В тоже время советниками ПСРМ в этом населенном пункте являются Виолета Гроапэ, Евгениу Грошевски и Екатерина Гуцу. Все они заявили, что не покидали рядов политформирования.
На своей странице в социальной сети парламентарий написал, что «Шор не только вор миллиардов, который сбежал от законного наказания, но еще и обманщик, как и его партия.
В четверг была распространена ЛОЖЬ о якобы вступлении в эту партии нескольких советников из Холошницы и Сорок.
Местные избранники из Хорошницы в тот же день опровергли эту информацию. Сегодня партия «Шор» похитителя миллиардов выпустил новую ложь о «разочарованных социалистах», которую распространяют СМИ.
Повторяем, ни один местный советник ПСРМ не покинул партию. Те, кого купил вор Шор на краденные деньги – это советник от движения «Forța Nouă».
В то же время депутат обращает внимание, что лживые новости Шора продвигаются одним из телеканалов.
– Призываем СМИ проверять распространяемую инфомрацию. Чтобы облегчить эту миссию, предоставляем журналистам линк на страницу cec.md, где черным по белому написано, кто является советником ПСРМ в селе Холошница, – написал Батрынча.
Депутат прикрепил к сообщению и официальный документ, который легко можно найти на сайте Центризбиркома. В нем указано, что трое советников, заявляющих, что состояли в ПСРМ, на самом деле входили в список движения „Forţa Nouă”.
Речь идет о Георге Быличе, Викторе Гросу и Виталие Ротаре. В тоже время советниками ПСРМ в этом населенном пункте являются Виолета Гроапэ, Евгениу Грошевски и Екатерина Гуцу. Все они заявили, что не покидали рядов политформирования.
Опубликовано: 22:35 15/05/2020
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