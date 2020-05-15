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Влад Батрынча: Ни один местный советник не покинул Партию социалистов


Депутат ПСРМ Влад Батрынча обвиняет один из телеканалов и партию «Шор» в манипуляции и фальсификации новостей.

На своей странице в социальной сети парламентарий написал, что «Шор не только вор миллиардов, который сбежал от законного наказания, но еще и обманщик, как и его партия.

В четверг была распространена ЛОЖЬ о якобы вступлении в эту партии нескольких советников из Холошницы и Сорок.

Местные избранники из Хорошницы в тот же день опровергли эту информацию. Сегодня партия «Шор» похитителя миллиардов выпустил новую ложь о «разочарованных социалистах», которую распространяют СМИ.

Повторяем, ни один местный советник ПСРМ не покинул партию. Те, кого купил вор Шор на краденные деньги – это советник от движения «Forța Nouă».

В то же время депутат обращает внимание, что лживые новости Шора продвигаются одним из телеканалов.

– Призываем СМИ проверять распространяемую инфомрацию. Чтобы облегчить эту миссию, предоставляем журналистам линк на страницу cec.md, где черным по белому написано, кто является советником ПСРМ в селе Холошница, – написал Батрынча.

Депутат прикрепил к сообщению и официальный документ, который легко можно найти на сайте Центризбиркома. В нем указано, что трое советников, заявляющих, что состояли в ПСРМ, на самом деле входили в список движения „Forţa Nouă”.

Речь идет о Георге Быличе, Викторе Гросу и Виталие Ротаре. В тоже время советниками ПСРМ в этом населенном пункте являются Виолета Гроапэ, Евгениу Грошевски и Екатерина Гуцу. Все они заявили, что не покидали рядов политформирования.


Опубликовано: 22:35 15/05/2020

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