Депутат ПСРМ Влад Батрынча обвиняет один из телеканалов и партию «Шор» в манипуляции и фальсификации новостей.



На своей странице в социальной сети парламентарий написал, что «Шор не только вор миллиардов, который сбежал от законного наказания, но еще и обманщик, как и его партия.



В четверг была распространена ЛОЖЬ о якобы вступлении в эту партии нескольких советников из Холошницы и Сорок.



Местные избранники из Хорошницы в тот же день опровергли эту информацию. Сегодня партия «Шор» похитителя миллиардов выпустил новую ложь о «разочарованных социалистах», которую распространяют СМИ.



Повторяем, ни один местный советник ПСРМ не покинул партию. Те, кого купил вор Шор на краденные деньги – это советник от движения «Forța Nouă».



В то же время депутат обращает внимание, что лживые новости Шора продвигаются одним из телеканалов.



– Призываем СМИ проверять распространяемую инфомрацию. Чтобы облегчить эту миссию, предоставляем журналистам линк на страницу cec.md, где черным по белому написано, кто является советником ПСРМ в селе Холошница, – написал Батрынча.



Депутат прикрепил к сообщению и официальный документ, который легко можно найти на сайте Центризбиркома. В нем указано, что трое советников, заявляющих, что состояли в ПСРМ, на самом деле входили в список движения „Forţa Nouă”.



Речь идет о Георге Быличе, Викторе Гросу и Виталие Ротаре. В тоже время советниками ПСРМ в этом населенном пункте являются Виолета Гроапэ, Евгениу Грошевски и Екатерина Гуцу. Все они заявили, что не покидали рядов политформирования.