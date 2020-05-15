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Игорь Додон: Семья делает нас сильнее, учит нас любви, уважению, состраданию и заботе


Президент Игорь Додон адресовал слова любви и благодарности своей семье. Сообщение было опубликовано на странице президента в соцсети. Также президент опубликовал семейное фото.

- Семья делает нас сильнее, учит нас любви, уважению, состраданию и заботе. Семья - это все для меня. Я бесконечно признателен своей семье за настоящие жизненные ценности, за понимание и тепло нашего домашнего очага.

Больше всех я благодарю маму и супругу - самых дорогих женщин в моей жизни. Сегодня, в Международный день семьи, желаю вам и вашим семьям здоровья и счастья. Вместе мы преодолеем все трудности! - написал президент в соцсетях.


Опубликовано: 20:32 15/05/2020

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