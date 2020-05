Astăzi în țara noastră este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei. Cu această ocazie frumoasă, am decis să aflăm care este secretul unei vieți de familie lungi și fericite. Cum a reușit un cuplu să păstreze flacăra pasiunii aprinsă mai bine 50 de ani și să facă față dificultăților, urmăriți în reportajul realizat de Ilona Vedrașco.



Serghei Kirilovici - profesor de educație fizică, Valentina Petrovna – profesoară la clasele primare. Recent, frumoasa familie și-a sărbătorit nunta de aur – cei 50 de ani de căsătorie fericită.



„Așa am fost eu când ne-am întâlnit, și aici este soțul meu. Eu aveam 20 de ani, iar el 25. "



Valentina l-a cunoscut pe Serghei pe 28 februarie, 1969. Tinerii s-au întâlnit într-un restaurant. Serghei, pe atunci student, se relaxa împeună cu colegii de clasă și, după cum s-a dovedit, dragostea vieții sale stătea chiar la masa de alături.



SERGHEI KIRILOVICI, VALENTINA PETROVNA

„ În acel moment am fost cu un tânăr într-un restaurant. Eu eram cu prietenul meu, iar ei stăteau la următoarea masă, și ne-am dus acasă împreună. – Cine a fost primul care s-a apropiat? La acest capitol nu pot să mă îndoiesc, probabil totuși eu. Cânta muzica și l-am invitat să danseze. După părerea mea, nu i-a mers foarte bine omului, fiindcă am dansat foarte prost. - Dar ați acceptat imediat? Păi, cum aș putea să refuz?



Serghei nu a putut refuza nici cererea în căsătorie.



„Pe scurt, m-a furat. Nu ne-am întâlnit mult, în luna august eram deja căsătoriți. Primii pași, desigur, l-am făcut eu, dar el nu a refuzat. El a spus - Sunt de acord, sunt de acord și gata."



Un an mai târziu în familia celor doi a apărut un fiu, puțin mai târziu, și o fiică. Acum sunt bunicii fericiți a trei nepoți. Nerăbdători așteaptă și strănepoți.



„Se pare că eu ar trebui să comand, doar sunt profesor de educație fizică, dar aici altcineva comandă. Așa este viața, pentru a avea o familie și a trăi mulți ani împreună, trebuie să existe înțelegere reciprocă, încredere reciprocă și iubire necondiționată”.



Ulterior, un alt pas important în viața de familie a acestor doi profesori a fost nunta. S-au dus în fața altarului abia după 40 de ani de căsătorie.



„Noi, probabil, am ajuns la ceea că la așa vârstă să facem pasul. Și ne-am dat seama că trebuie să o facem. Pentru a ne lega destinele în fața lui Dumnezeu într-o formă adecvată. Eu de exemplu, sunt de „credință” veche și în ceea ce privește cununia, eu ar fi trebuit să vin cu inițiativa, dar ei au insistat ".



Serghei Kirilovici și Valentina Petrovna încă glumesc mult, fac totul împreună și nu sunt niciodată geloși unul pe celălalt. Noi am decis să aflăm secretul unei vieți de familie atât de lungi și fericite. Răspunsul este simplu - să iubești și să ai răbdare.



În răbdarea mea, în răbdarea lui. Încă ne înțelegem reciproc, există înțelegere reciprocă. Există o expresie, care presupune ce trebuie să faci în viață? „Trebuie să dai naștere unui copil, să contruiești o casă și să plantezi un copac – noi le-am făcut pe toate”.



Una dintre cele mai grave probleme în viața de familie este lipsa de respect. Practic, toată lumea creează familii bazându-se pe acest semtiment frumos - dragostea, dar aproape nimeni nu se gândește la respect. Însă, anume manifestarea unei atitudini respectuoase față de celălalt, ajută la menținerea iubirii peste ani. Încă o dată, felicităm toată lumea cu această sărbătoare. Să aveți pace, dragoste și respect. Ilona Vedrașco, Nicolae Vasiliev, Accent TV.