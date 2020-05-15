



Сегодня отмечается международный день семьи. И мы решили узнать секрет долгой и счастливой семейной жизни. Что значит хранить семейный очаг, и как справляться с трудностями узнавала Илона Ведрашко.



Сергей Кириллович – учитель физкультуры, Валентина Петровна – преподаватель младших классов. Совсем недавно семья отметила золотую свадьбу – 50 лет счастливой совместной жизни.



«Вот такой вот была я, когда мы с ним познакомились, и вот мой муж. Мне было 20 ему 25».



Валентина с Сергеем познакомилась в 1969 году 28 февраля. Молодые люди встретились в ресторане. Сергей, будучи студентом, отдыхал со своими одногруппниками, а за соседним столиком, как потом оказалась, сидела любовь всей его жизни.



СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, Валентина петровна

«Я была в этот момент с молодым человеком в ресторане. Я была в ресторане со своим другом они сидели за соседним столиком, и домой мы ушли вместе. – А кто первый подошел? Тут даже сомневаться не надо, наверное, все-таки я. Играла музыка, и я пригласила его потанцевать. По моему не повезло человеку, я очень плохо танцевал. – Но вы сразу согласились? Ну а как я мог отказать?».



Сергей не смог ответить Валентине отказом и на предложение руки и сердца.



«Короче говоря, увела меня. Встречались мы не долго, в августе мы уже поженились. Первые шаги, конечно, сделала я, а он не отказался. Сказал – согласен, согласен и все».



Через год появился сын, потом дочка. Сейчас у счастливых бабушки и дедушки трое внуков, и они с нетерпение ждут правнуков.



«Вроде бы я должен командовать, я же преподаватель физкультуры, а тут кое-кто другой командует. Так мир устроен, что для того чтобы была семья, и чтобы прожить столько лет должно быть взаимопонимание взаимодоверие, взаимоуступки, и всепоглощающая любовь».



Еще одним серьезным шагом в семейной жизни двух супругов, стало – венчание. В церковь они пришли лишь спустя 40 лет совместной жизни.



«Мы, наверное, сами пришли к тому, что надо, может такой возраст. И поняли надо это сделать. Для того чтобы перед Богом предстать в надлежащем виде. Я, например, из старообрядцев и в отношении венчания, по идее я должен был инициативу проявить, но она настояла».



Сергей Кириллович и Валентина Петровна до сих пор много шутят, делают все вместе, и никогда не ревнуют друг друга. Мы решили узнать, в чем секрет такой долгой, счастливой семейной жизни. Ответ прост – любить и терпеть.



«В моем терпении, в его терпении. Мы все-таки понимаем, друг друга, есть взаимопонимание. Есть такое выражение, что нужно сделать в жизни? Нужно родить ребенка, построить дом, и посадить дерево – это мы все сделали».



Одна из серьезных проблем в браке – это отсутствие уважения друг к другу. Не всегда для долгой и счастливой жизни хватает только любви. Побывав в семье Валентины Петровны и Сергея Кирилловича, мы поняли, что именно уважительное отношение друг к другу помогает сохранить любовь на долгие годы. Мы еще раз поздравляем всех с праздником и желаем каждой семье любви и взаимоуважения, терпения и счастья. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent TV.