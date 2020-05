Piața imobiliară din Chișinău poate fi prăbușită nu noul coronavirus, ci de un maxim deficit de teren. În ciuda crizei pandemice, participanții profesioniști pe piață nu prezic multe schimbări la prețurile locuințelor, dar spun că anul viitor, o mare criză în industria construcțiilor poate izbucni în capitală, dacă dezvoltatorii continuă să prezinte deficiențe privind noile șantiere.

În februarie a acestui an, pentru prima dată în 11 ani, prețurile apartamentelor din Chișinău au prezentat o tendință de creștere pozitivă. Pandemia coronavirusului care a început atunci nu a afectat în special piața locuințelor din capitală. Costul mediu al unui metru pătrat de apartamente din Chișinău în aprilie anul acesta au rămas la nivelul lunii martie și au însumat 515 euro per metru pătrat. Conform prognozelor agenților imobiliari, în ciuda coronavirusului, prețurile imobilelor vor rămâne stabile.



EUGENIU ȚURCAN, PREȘEDINTE, ASOCIAȚIA AGENȚILOR IMOBILIARI PROFESIONIȘTI DIN RM

„Sperăm la cele mai bune pronosticuri. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că acum vedem un declin în atâtea sectoare ale economiei. Cred că dacă facem tot posibilul pentru a ajuta piața imobiliară, aceasta va deveni o locomotivă care va atrage toate celelalte sectoare.”



ALEXANDR ODINȚOV, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM, CMC

De fapt nu avem o alternativă imobiliară. Dacă sunteți o persoană care a câștigat în străinătate sau părinții dvs. au câștigat 5,10,15,20 mii de euro, nu aveți ocazia să puneți acești bani într-o bancă - oamenii nu prea au încredere în bănci. Nu aveți nicio ocazie să investiți în afaceri mici. Oamenilor le este frică să deschidă o afacere, în special în producție. Nu există alternative în afară de a investi în imobiliare. De aceea, piața noastră imobiliară este încă stabilă, și este în continuă creștere.



Infecția cu coronavirus a afectat piața imobiliară din alte țări în moduri diferite. În China, spre exemplu, piața s-a prăbușit din cauza coronavirusului. În Ucraina, dimpotrivă: când a început criza pandemică, pe piața imobiliară a început emoția reală - cetățenii s-au grăbit să cumpere și să închirieze locuințe. Același lucru s-a întâmplat și cu prețurile: undeva, prețurile locuințelor au scăzut în medie cu 10-20%. În alte părți dimpotrivă, au crescut, în special pentru clădirile noi, din cauza închiderii granițelor, a lipsei de materiale de construcție, în special a celor care vin doar din străinătate, precum și a creșterii timpului de livrare.



ALEXANDR ODINȚOV, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM, CMC

Cred că nu există nicio perspectivă de creștere accentuată a prețurilor, deoarece solvabilitatea populației pet imp de pandemie este în mod natural mică. În plus, vedem că Banca Națională a redus rata de refinanțare: dacă mai devreme era de 8,5%, acum este de 6,5%, adică creditarea ipotecară este probabil mai ieftină. În plus statul - vedem o întâlnire frecventă a președintelui cu privire la activitatea din construcții, adică va exista ajutor din partea statului, inclusiv încurajarea populației să cumpere imobiliare. Populația are nevoie de imobiliare, dar nu este de așteptat o creștere.



Problemele, spun participanții profesioniști de pe piață, pot veni dintr-o perspectivă complet diferită.



ALEXANDR ODINȚOV, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM, CMC

Uite, există o criză, dar prețurile nu scad, deoarece există o penurie de teren și există o cerere mare de apartamente. Și agenții imobiliari pe baza analizelor publicate acum în presă spun următoarele: numărul autorizațiilor de construcție emise în 2019 este mai mic decât în ​​2018. Construcția în 2018 și 2019. - Acesta este rezultatul acelor autorizații care au fost emise pentru construcții în 2016, 2017 și 2018. Și în 2020, aproape nimic nu a fost emis. Adică, dacă nu completăm acest deficit acum, atunci în 2021 vom avea o criză imensă.



PETRU OLEINIC, DIRECTOR, AGENȚIE IMOBILIARĂ

”Desigur, există un deficit de teren pentru construcțiile multietajate. Înainte de pandemie, dezvoltatorii alergau cu limbile afară în căutarea de terenuri deoarece și atunci a existat un deficit. Un astfel de deficit există. "



EUGENIU ȚURCAN, PREȘEDINTE, ASOCIAȚIA AGENȚILOR IMOBILIARI PROFESIONIȘTI DIN RM

„Trebuie să începem licitațiile cât mai curând posibil. Noi, în Moldova, avem o mare oportunitate de a ne recupera rapid după pandemie. Avem foarte mulți muncitori buni, calificați, avem mecanisme, tehnologii, avem posibilitatea să construim, avem o cerere de apartamente. Dacă oferim dezvoltatorilor posibilitatea de a dezvolta noi terenuri astăzi, înseamnă mii de noi locuri de muncă, mii de apartamente, nu numai pentru constructori, ci și pentru toate industriile conexe. "



Reamintim că săptămâna trecută, Asociația agenților imobiliari profesioniști din Moldova a trimis o scrisoare deschisă primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban și Consiliului Municipal, cu o solicitare de a relua procedura legală și transparentă pentru organizarea licitațiilor de teren în Capitală.