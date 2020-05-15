



Ситуацию на рынке недвижимости в Кишинёве может испортить не коронавирус, а дефицит земельных участков. Несмотря на пандемический кризис, профессиональные участники рынка не прогнозируют особого изменения цен на жильё, но говорят, что в следующем году в столице может разразиться большой кризис строительной отрасли, если застройщики и дальше будут испытывать дефицит в новых строительных площадках.

В феврале этого года впервые за последние 11 лет цены на квартиры в Кишинёве показали положительную динамику роста. Начавшаяся затем пандемия коронавируса особо не повлияла на рынок столичного жилья. Средняя стоимость 1 кв. м квартир в Кишинёве в апреле текущего года осталась на уровне марта и составила 515 евро за квадратный метр. По прогнозам риелторов, несмотря на коронавирус, цены на недвижимость останутся стабильными.



ЕВГЕНИЙ ЦУРКАН, ГЛАВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ РМ

«Мы надеемся на лучшее. Единственное, что могу сказать – мы наблюдаем сейчас спад в очень многих отраслях экономики. Я считаю, что если мы сделать все возможное, чтобы помочь рынку недвижимости, это станет локомотивом, который потом потянет все остальные отрасли».



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В КМС

«У нас фактически нет альтернативы недвижимости. Если вы человек, который заработал за границей, или ваши родители заработали 5,10,15,20 тыс. евро, у вас нет возможности положить эти деньги в банк – люди не очень доверяют банкам. У вас нет возможности вложить и в мелкий бизнес. Люди боятся открывать бизнес, тем более в производство. Альтернативы, кроме как вложить в недвижимость, нет».



Коронавирусная инфекция по-разному отразилась на рынке недвижимости в других странах. В Китае из-за коронавируса произошло обрушение рынка. На Украине наоборот: когда начался пандемический кризис, на рынке недвижимости начался настоящий ажиотаж – граждане кинулись скупать и снимать жилье. То же самое произошло и с ценами: где-то цены на жильё снизились в среднем на 10-20%. Где-то наоборот выросли, особенно в новостроях, – из-за закрытия границ, нехватки стройматериалов, особенно тех, что поступают только из-за рубежа, а также увеличения сроков их доставки.



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В КМС

Я думаю, что перспективы резкого роста цен нет, потому что платежеспособность населения в условиях пандемии, естественно, маленькая. Плюс мы видим, что Национальный банк опустил ставку рефинансирования: если раньше она была 8,5%, то сейчас 6,5%, то есть, ипотечное кредитование возможно дешевле. Плюс государство – мы видим совещание президента по поводу строительного бизнеса, то есть будет помощь со стороны государства, в том числе стимулирование населения приобретать недвижимость. Население нуждается в недвижимости, но роста не ожидается.



Проблемы, говорят профессиональные участники рынка, могут прийти с совершенно другой стороны.



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В КМС

Вот смотрите – кризис есть, но цены не падают, потому что есть дефицит участков и есть большой спрос на квартиры. И риелторы на основе той аналитики, которая публикуется сейчас в прессе, говорят о следующем: количество авторизаций на строительство, которые были выданы в 2019 году, они меньше, чем в 2018. Застройка в 2018 и 2019 гг. – это результат тех авторизаций, которые были выданы на строительство в 2016, 2017 и 2018 годах. А в 2020 году практически ничего не было выдано. То есть, если мы сейчас не восполним этот дефицит, то у нас в 2021 году будет огромный кризис.



ПЕТР ОЛЕЙНИК, ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

«Конечно, чувствуется дефицит земельных участников для многоэтажного строительства. Застройщики до пандемии бегали с высунутым языком в поисках площадок, так как был дефицит. Дефицит такой существует».



ЕВГЕНИЙ ЦУРКАН, ГЛАВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ РМ ЕВГЕНИЙ ЦУРКАН

«Нам надо как можно быстрее начать аукционы. У нас в Молдове есть прекрасная возможность быстро восстановиться от того, что произошло во время пандемии. У нас очень много хороших, квалифицированных рабочих, у нас есть механизмы, технологии, есть возможность строить, у нас есть востребованность в квартирах. Если мы сегодня дадим возможность застройщикам осваивать новые участки – это тысячи новых рабочих мест, это тысячи квартир, не только для строителей, но и для всех смежных отраслей экономики».



Напомним, что на прошлой неделе Ассоциация профессиональных агентов недвижимости Молдовы обратилась с открытым письмом к генеральному примару Кишинева Иону Чебану и муниципальному совету с просьбой возобновить легальную и прозрачную процедуру проведения аукционов земельных участков в столице.