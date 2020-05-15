



Глава государства поздравил население Молдовы с Международным днём семьи, который отмечается сегодня – 15 мая. «Для каждого из нас семья – это самое дорогое, это любовь и утешение, понимание и согласие, привязанность и сострадание. Семейный очаг – это начало всех начал, высшая ценность и главное сокровище человека, место, в котором воспитываются добро, истина и красота», - сказал в своём поздравлении Игорь Додон.



«С удовлетворением констатирую, что Республика Молдова гордится образцовыми, честными и трудолюбивыми семьями, которые растят и воспитывают ответственных граждан, достойных людей, прославляющих нашу страну на весь мир», - констатировал президент. Он подчеркнул, что «крепкая и сплоченная семья – залог стабильного развития общества». Игорь Додон заверил, что будет и впредь продвигать и поддерживать социальные программы, главной задачей которых является защита и поддержка института семьи.



С поздравлениями выступила и председатель парламента Зинаида Гречаный, напомнив, что семья является «ядром и сердцем общества», и именно поэтому нынешнее руководство страны ставит интересы граждан во главу угла, потому что «сильное государство складывается из счастливых семей». Гречаный уточнила, что «Не зря большинство законов, принятых нынешним созывом парламента, касаются именно социальной защиты, здравоохранения и семьи, образования и культуры, прав человека». «Берегите свои семьи, каждая семья – уникальна и красива! А Молдова – наша общая семья», – подытожила председатель парламента.