



С жестким и категоричным посланием к тем, кто пытается подкупить депутатов парламентского большинства, обратился сегодня президент страны, и предупредил, что не стоит удивляться, когда к ним придут прокуроры. Соответствующее заявление было сделано Игорем Додоном в ходе очередного выпуска «Президент отвечает». Глава государства уточнил, что ему известно о том, что представители фракции «ШОР» и «группы Канду» пытаются подкупить депутатов-социалистов и депутатов-демократов.



По словам президента, суммы которые предлагаются местным избранникам за выход из Демократической партии, варьируются от нескольких тысяч леев до 10 тысяч долларов. Цель групп Шора и Канду – собрать вокруг себя 25 депутатов парламента, для того, чтобы разрушить парламентское большинство и пытаться лавировать между коалицией ПСРМ-ДПМ и бывшими составляющими блока «ACUM», отметил Додон.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу предупредить тех, кто пытается повлиять на депутатов от фракций ПСРМ и ДПМ, когда вы увидите прокуроров – не удивляйтесь!».



Президент подчеркнул, что коалиция ПСРМ-ДПМ располагает солидным большинством из 54 депутатов и голосом независимого избранника, который поддерживает правительство. Игорь Додон подчеркнул при этом, что политический туризм должен быть запрещен законом, потому что депутаты, прошедшие в парламент по спискам определенной партии, а потом выходящие из нее и успевающие сменить несколько политформирований, не могут представлять интересы избирателя.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что мы можем принять ряд мер. Например, в течении 4 лет нельзя создавать другую фракцию, и пусть тогда слоняются по коридорам парламента. Или пусть возмещают расходы на избирательную кампанию партии, которая его продвигала, и другие санкции, которые можно внести в законодательство».



Касаясь важной темы средств для поддержания экономики страны, президент выразил надежду на успешный исход проведения нового раунда переговоров по российскому кредиту. Он уточнил, что за этот вопрос несет ответственность правительство. Игорь Додон подчеркнул, что Молдова очень нуждается в этих деньгах - часть из средств кредита должна была пойти на инфраструктурные проекты, такие, например, как восстановление участка дороги Чимишлия-Леова, которая не ремонтировалась больше 30 лет.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я общался с председателем района, с примаром города Чимишлия, который был поддержан блоком «ACUM», и все очень возмущены. Часть денег этого кредита, который вы совместно с КС аннулировали, должна была пойти на дороги. А вы, с вашими глупыми геополитическими амбициями, его аннулировали. И таких участков дорог по стране множество. О них многие годы никто не вспоминал, а тут появилось и финансирование и проекты, абсолютно все».



В ходе того же выпуска «Президент отвечает» Игорь Додон заявил, что не поддержит отмену печати избирательных бюллетеней на русском языке, подчеркнув, что просто не подпишет соответствующий закон.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«У нас в Молдове русский язык – язык межнационального общения. Так было все эти годы. Бюллетени были на молдавском и на русском, также, как и большинство законов в парламенте. Всю информацию, которую я выкладываю в соцсетх, я пишу и на молдавском, и на русском. Поэтому, мы не поддерживаем тех, кто запустили эту процедуру».