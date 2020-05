Cetățenii sunt cei care vor avea ultimul cuvânt în cazul activității Curții Constituționale de mai departe. Este răspunsul președintelui țării la întrebarea adresată de postul nostru de televiziune în cadrul Platformei online ”Președintele răspunde„. Accent tv s-a interesat ce se va întâmpla dacă Curtea Constituțională va avea imixtiune în procesul democratic privind alegerile prezidențiale? Răspunsul a fost unul, pe măsura așteptărilor.



IGOR DODON, PREȘEDINTELE RM

Din păcate avem toate semnalele că din nou CC poate fi utilizată drept instrument politic. Am vorbit cu experți și foști conducători ai CC care împărtășesc ideea că CC începe o activitate similara celei pe care a avut-o până în luna iunie a anului trecut pe timpul lui Plahotniuc. Bineînțeles că nu suntem de acord cu decizia lor, dar am luat cunoștință cu argumentele instituției și vom începe să renegociem acordul, dar dacă CC și în continuare va face același lucru eu cred că nemulțumirea cetățenilor va fi foarte mare în acest sens. Și mai mult, dacă vor încerca să se amestece în procesul democratic privind alegerile, să fie de acord sau nu cu alegerea oamenilor, cred că această instituție va fi pur și simplu eliminată, prin dorința poporului. Sub formă fizică sau juridică, nu știu dar sper că nu se va ajunge la această etapă 12.41

Totodată președintele a menționat că oamenii din raioane se întreabă de ce se întâmplă acest lucru. Există parlament lucrativ, guvern lucrativ care este sensul ca 6 judecători de la CC să întoarcă lucrurile cu susul în jos în țară. „Iată aici apare întrebarea, de ce este nevoie de majoritate parlamentară dacă deții ”sub papuc„ câțiva judecători ai CC. Atenționez deputații Sârbu și Cebotari că dosarul privind ”Uzurparea puterii” încă nu a fost închis. Dacă vor continua aceste practici, cetățenii sunt cei care vor pune note” a conchis șeful statului.