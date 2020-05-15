



Конституционный Суд сейчас пытаются использовать в качестве инструмента по достижению своих целей некоторые политики, как это было в период режима Плахотнюка. Игорь Додон заявил об этом также в эфире выпуска «Президент отвечает», давая ответ на вопрос журналистов нашего телеканала.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«К сожалению, есть все сигналы о том, что КС снова может быть использован в качестве политического инструмента. Я общался с очень многими экспертами, которые едины в своем мнении, что есть сигналы о том, что КС начинает вести такую же деятельность, как до июня прошлого года, т.е., при Плахотнюке».



Президент констатировал, что население очень недовольно последними решениями судей Конституционного Суда, которые «переворачивают все в этой стране». «Зачем нужны парламент и парламентское большинство, когда у тебя в кармане несколько судей КС, которые в любой момент выносят нужное тебе решение по требованию Сырбу или Чеботаря, задаётся вопросом Игорь Додон. Он напомнил, что оба в июне прошлого года писали на коленях решения КС, что является узурпацией власти?». Президент отметил, что подобные игры с использованием судей КС в качестве политической дубинки крайне опасны, и могут привести к плачевным последствиям.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Когда начинаются такие игры – они очень опасны. Тем, кто надумал эти игры, я бы посоветовал отказаться от этой практики. Я никогда не пытался использовать КС в своих политических целях».