ПСРМ является единственной парламентской партией, которая передала государственные субсидии в фонд борьбы с COVID-19. Об этом заявил Игорь Додон во время передачи «Президент отвечает».



«Из всех партий только ПСРМ отказалась от финансирования из государственного бюджета и перечислила деньги на борьбу с COVID-19. Больше никто этого не сделал. Партии могли бы пойти на этот шаг, если бы у них была совесть», – сказал Игорь Додон.



Напомним, Партия Социалистов Республики Молдова перечислила более 1 миллиона леев на счет Министерства финансов, специально созданный для борьбы с коронавирусом. Пожертвованные деньги - это общая сумма средств из государственного бюджета, предназначенных для ПСРМ за март.



По предложению депутатов от ПСРМ в законодательство были внесены необходимые изменения, чтобы сделать возможной передачу этих субсидий. Ранее парламентская фракция ПСРМ пожертвовала зарплату депутатов за 1 месяц для борьбы с новым типом вируса. Сумма пожертвования составила 528 973 лея.